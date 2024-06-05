Полиция прокомментировала избиение рязанских чиновников Ясинского и Турханова

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области прокомментировала инцидент в посёлке Соколовка. Ранее сообщалось, что во время массовой драки травмы получили заместители главы администрации Рязанского района Борис Ясинский и Денис Турханов.

4 июня 2024 года около 19:00 в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани поступило сообщение о конфликте между мужчинами на улице Связи.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что конфликт произошел между пятью молодыми людьми в возрасте от 21 до 26 лет и тремя мужчинами в возрасте 34, 44 и 46 лет, жителями Рязани. Причиной конфликта стало замечание мужчин о непристойном поведении молодежи в общественном месте. В ответ на замечание, пятеро молодых людей нанесли мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Молодые люди, причастные к нанесению телесных повреждений, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.