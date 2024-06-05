Среда, 5 июня, 2024

Полиция прокомментировала избиение рязанских чиновников Ясинского и Турханова

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области прокомментировала инцидент в посёлке Соколовка. Ранее сообщалось, что во время массовой драки травмы получили заместители главы администрации Рязанского района Борис Ясинский и Денис Турханов.

4 июня 2024 года около 19:00 в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани поступило сообщение о конфликте между мужчинами на улице Связи.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что конфликт произошел между пятью молодыми людьми в возрасте от 21 до 26 лет и тремя мужчинами в возрасте 34, 44 и 46 лет, жителями Рязани. Причиной конфликта стало замечание мужчин о непристойном поведении молодежи в общественном месте. В ответ на замечание, пятеро молодых людей нанесли мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Молодые люди, причастные к нанесению телесных повреждений, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Боярский раскрыл правду об отношениях Жигунова и Заворотнюк

Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании

В Рязани выявили 47 нелегальных мигрантов

Татьяна Панфилова прокомментировала предстоящее совершенствование налоговой системы РФ

МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 5 июня

В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» можно выгодно купить квартиру

«Ты супер!» вернётся осенью на НТВ! Кто будет участвовать в шоу?

Зеленский начал устранять кандидатов в президенты Украины

В рязанских школах оборудуют классы, где будут обучать работе с беспилотниками

Ангелы помогут преодолеть трудности 2024 года

Нетрезвый житель Шацкого района угнал автомобиль местного жителя и застрял на нем на обочине

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Боярский раскрыл правду об отношениях Жигунова и Заворотнюк

Новости мира
Роман актеров Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк был не...

Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании

Культура
Воспитанники структурных подразделений лагерей "Смена" и "Сказка" собрались на торжественную линейку на базе лагеря "Смена".

В Рязани выявили 47 нелегальных мигрантов

Новости Рязани
Полицейские проверили легальность нахождения около 100 граждан стран ближнего зарубежья.

Татьяна Панфилова прокомментировала предстоящее совершенствование налоговой системы РФ

Власть
Она отметила, что средства от дополнительных налогов будут направлены на социальные цели.

МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon

Новости Рязани
Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.