Подписан контракт на строительство нового моста-дублера через Оку в Рязани

Компания АО «Дороги и мосты», входящая в группу «Нацпроектстрой», построит новый мост через реку Оку в черте Рязани. Контракт на сумму 32,89 млрд рублей подписан 29 марта, заказчиком выступает ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области», сообщает «Интерфакс».

Подрядчику предстоит построить мостовой переход через Оку от автомобильной дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш.

Основные параметры проекта:

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Протяженность моста: 5,8 км

Окончание строительства: октябрь 2031 года

Остановки работ не предусмотрены.

Действующий железобетонный мост 1972 года строительства, находящийся на автодороге в сторону Солотчи, нуждается в капитальном ремонте. Через него ежедневно проезжает более 50 тыс. автомобилей.

С 20 февраля введены ограничения на движение грузового транспорта свыше 30 тонн.

Проект моста-дублера получил положительное заключение Главгосэкспертизы в конце 2024 года.

Новый мост улучшит транспортную ситуацию в Рязани, обеспечив удобный выезд на федеральные трассы в сторону Владимира и Нижнего Новгорода.