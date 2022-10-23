Подозреваемый в убийстве жителя Пронского района не раз привлекался к уголовной ответственности

Безработного жителя Пронского района 1969 года рождения, которого задержали по подозрению в убийстве, ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Подробности расследования привели в следственном управлении СКР по Рязанской области.

21 октября возле одного из сёл Пронского района в лесопосадке было найдено тело местного жителя 1962 года рождения с колото-резаными ранами шеи. Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области возбудил по этому факту уголовное дело об убийстве.

Следователи установили, что собутыльник нанёс смертельные раны потерпевшему в ходе пьяного конфликта. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, ведутся следственные и иные процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.

В следственном управлении напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя становится причиной немотивированной агрессии и снижению самоконтроля. Свыше 80% бытовых преступлений совершается на фоне распития спиртного.

В ведомстве призвали воздерживаться от употребления алкоголя.

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