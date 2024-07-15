Под Рязанью изменится схема движения на развязке у села Шумашь

C 1 августа 2024 года планируется изменение маршрутов движения на транспортной развязке в районе села Шумашь. Об этом проинформировала пресс-служба регионального Минтранса.

Основным направлением движения будет трасса из Спасска-Рязанского в Рязань, а движение из Заокского в Рязань будет второстепенным. Водителей просят принять во внимание обновлённую схему движения и быть предельно внимательными при проезде через данный участок.

Ранее 7info опубликовал список дорог Рязани, где действуют временные перекрытия из-за ремонта дорог.