Почётного гражданина Рязани Дмитрия Черничкина поздравили с 97-летием

Дмитрий Черничкин, Почётный гражданин Рязани, 15 сентября отметил свой 97-ой день рождения. Именинника поздравили первый замглавы председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова и депутат Сергей Караев.

Лариса Максимова вручила участнику Великой Отечественной войны благодарность главы муниципального образования.

Лариса Максимова: «Будьте здоровы, живите долго, пусть каждый Ваш день приносит только радость!»

Дмитрий Алексеевич Черничкин ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. Он участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии, а также в битве за Берлин. После демобилизации вернулся на родину в Рязанскую область.

В 1963 году Дмитрий Алексеевич стал заместителем председателя колхоза «Путь к коммунизму» Скопинского района, а через 3 года возглавил этот колхоз. Вырастил и воспитал троих сыновей.

С 2001 года после переезда в Рязань Дмитрий Алексеевич активно участвует в ветеранском движении. В июле 2017 года Дмитрию Черничкину присвоено звание «Почётный гражданин города Рязани».

На выборах губернатора несколько дней назад Дмитрий Черничкин проголосовал на дому.