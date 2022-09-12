В Рязани ветеран ВОВ проголосовал на выборах на дому

Почётный гражданин Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин принял участие в голосовании на выборах губернатора в Рязанской области на дому.

11 сентября на дом к ветерану пришли члены участковой избирательной комиссии участка №929 с документами для голосования, бюллетенем и переносной урной.

Дмитрий Алексеевич заполнил все документы и поставил отметку в бюллетене. Опуская бюллетень в урну, почётный гражданин города напутствовал, чтобы вновь избранный губернатор заботился о жителях региона.

Через несколько дней ветерану ВОВ, участнику взятия Берлина исполнится 97 лет, – пишут «Рязанские ведомости».

По словам Дмитрия Алеексеевича, губернатор – это лицо, которому граждане будут всецело доверять.