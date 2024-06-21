По просьбам жильцов: «Зелёный сад» строит стилобат в ЖК «Еврокласс-4»

«Зелёный сад» строит стилобат в ЖК «Еврокласс-4» в Рязани.

Изначально возведение стилобата (большой бетонной плиты на колоннах) во дворе дома не планировалось. Но будущие жильцы попросили застройщика оборудовать такую конструкцию. Ведь в соседнем ЖК «Еврокласс-3» стилобат пользуется огромной популярностью. Каждый день здесь весело и многолюдно. А какие замечательные праздники проводит УК «Зелёный сад — Мой дом»!

В верхней части стилобата ЖК «Еврокласс-4» разместят площадку для отдыха детей и взрослых. Пространство будет разделено на спортивную и игровую зоны, обязательно появится место для чтения или неспешного разговора среди зелёных насаждений. Под стилобатом построят паркинг.

Такое зонирование очень удобно для жильцов. Двор не только красив и функционален, он ещё абсолютно безопасен! Вечного противостояния пешеходов и автомобилистов здесь просто нет. Люди точно не попадут под колёса машины, а у автомобилистов всегда есть место для парковки.

ЖК «Еврокласс-4» сдаётся уже в 2025 году. Квартиры пока есть в наличии, спешите приобрести их по программам льготной ипотеки!

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