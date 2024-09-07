По факту гибели пятилетнего ребенка в массовой аварии в Рязани возбудили уголовное дело

В Рязани после гибели пятилетнего ребенка в массовой аварии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, ДТП произошло на Московском шоссе 6 сентября, примерно в 13:00. За рулем «Мазды» находился пьяный 34-летний рязанец. Он превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся «Ладой Калиной», которой управлял 30-летний житель Рязанского района, после чего «Лада Калина» въехала в «Ладу Весту», за рулем которой был 57-летний рязанец.

Пострадали пассажир автомобиля «Лада Веста» — 63-летняя жительница города Рязани, водитель автомобиля «Лада Калина» и его 5-летний пассажир. Ребенок умер в реанимации в течение суток.

Отмечается, что по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, а также сбор и закрепление доказательств.