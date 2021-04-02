По делу о гибели студентки в Иваново подозреваемым стал сотрудник политехнического университета

Директор административно-хозяйственной службы политехнического университета в Иваново стал подозреваемым в деле о гибели студентки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все произошло вечером 31 марта. 20-летняя студентка шла по улице 8 марта, когда на нее обрушилась часть кирпичной кладки от неэксплуатируемого здания бывшего корпуса политехнического университета. Девушка скончалась на месте.

По факту произошедшего СК возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

— В рамках расследования уголовного дела задержан директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет». В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее местные СМИ рассказали, что на девушку упало сотни кг камней.