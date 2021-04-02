7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

По делу о гибели студентки в Иваново подозреваемым стал сотрудник политехнического университета

Елена Лобанова

Директор административно-хозяйственной службы политехнического университета в Иваново стал подозреваемым в деле о гибели студентки. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Все произошло вечером 31 марта. 20-летняя студентка шла по улице 8 марта, когда на нее обрушилась часть кирпичной кладки от неэксплуатируемого здания бывшего корпуса политехнического университета. Девушка скончалась на месте. 

По факту произошедшего СК возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

— В рамках расследования уголовного дела задержан директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет». В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее местные СМИ рассказали, что на девушку упало сотни кг камней.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru