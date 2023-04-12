Павел Малков: «Мы сделаем всё необходимое для поддержки и развития космонавтики»

Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днём космонавтики.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос, дав старт новой эпохе покорения космоса человеком. Этому событию предшествовал огромный труд команды инженеров, конструкторов, мастеров, специалистов, пилотов.
Наш регион и сейчас участвует в освоении космоса. Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для космоса и авиации. Рязанский радиоуниверситет готовит кадры для этой сферы. Начинает работать инновационный технологический центр Аэрокосмическая долина.
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