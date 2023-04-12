Павел Малков: «Мы сделаем всё необходимое для поддержки и развития космонавтики»

Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днём космонавтики.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос, дав старт новой эпохе покорения космоса человеком. Этому событию предшествовал огромный труд команды инженеров, конструкторов, мастеров, специалистов, пилотов.

Павел Малков: «Для нашей области этот праздник имеет особое значение. Рязанцы внесли большой вклад в становление космической отрасли. Это, конечно, основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский, конструктор ракетно-космической техники Владимир Уткин, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксёнов и многие другие»

Наш регион и сейчас участвует в освоении космоса. Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для космоса и авиации. Рязанский радиоуниверситет готовит кадры для этой сферы. Начинает работать инновационный технологический центр Аэрокосмическая долина.

Павел Малков: «Мы сделаем всё необходимое для поддержки и развития этой отрасли, которая двигает вперёд всё человечество. С праздником, дорогие друзья!»