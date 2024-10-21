Рязанских поваров покажут в новом выпуске шоу «Битва шефов»

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказались сразу двое поваров из Рязани – 34-летний Ариф Гасанов и 23-летний Егор Жуков. На кастинг в шоу Ариф принес турецкое блюдо «Пиде», а Егор приготовил равиоли с сыром и лисичками.

Если участникам удастся пройти кастинг шефов, они окажутся в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Арифу и Егору из Рязани пройти кастинг, можно увидеть 21 октября в 19:00.

Возрастное ограничение 16+