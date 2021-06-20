Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» определилась с лидером рязанского отделения

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В пятницу, 18 июня, в Рязани прошёл II этап конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Участники конференции избрали председателя Совета регионального отделения. Им стал депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев.

Сергей Пупков, бывший лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» досрочно сложил полномочий, написав соответствующее заявление.Он продолжит работу в качестве члена Совета реготделения.

После объединения трёх партий состав Совета в Рязанской области увеличен до 12 человек.