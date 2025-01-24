Памятник героям СВО предложили установить в Мемориальном парке Рязани. Такую рекомендацию дали активисты города на общественных слушаниях по благоустройству парка ЦПКИО «Рюмина Роща».

В прошлую пятницу, 17 января, глава администрации Рязани Виталий Артемов объявил, что на территории парка ЦПКИО «Рюмина Роща» планируют установить Монумент памяти и Славы участникам СВО. На суд жюри подали 7 работ, лучшая будет реализована и займет достойное место в Рязани.

Однако некоторые жители города посчитали неуместным установку Мемориально-памятного объекта на территории парка.

«В парке все-таки большинство посетителей играют в футбол, волейбол, развлекаются, слушают музыку, катаются на лодках, кушают фастфуд и все остальное. Не хочется, чтобы это происходило в прямой панораме памятнику скорби и героизма. Это место памяти, его нельзя загружать празднично-увеселительными мероприятиями», — высказали свое мнение активисты Рязани. Реклама

По мнению общественников, установка Монумента памяти и славы участникам СВО на территории Мемориального парка — наиболее логичное решение. Общие объекты с общим значением будут находиться в одном месте. Окончательное решение примут власти города.

О том, какие предложения по благоустройству парка ЦПКиО «Рюмина Роща» высказали рязанцы можно прочитать здесь.