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Кино и ТВ

Остались только глаза: коллеги рассказали, как выглядела Добровольская перед смертью

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Незадолго до смерти актриса Евгения Добровольская сильно похудела, пишет «КП» со ссылкой на ее коллег из МХТ им. Чехова.

По данным издания, театр сделал все, чтобы артистка лечилась в хороших условиях, она лежала в платном отделении в отдельной палате. 26 декабря артисты приехали поздравить ее с юбилеем – Добровольской исполнилось 60 лет.

«Было тепло, по-семейному. Женя была счастлива. Она исхудала настолько, что на лице – только огромные голубые глаза, которые улыбались», – говорится в публикации.

Коллеги добавили, что актриса до последнего боролась за жизнь, окруженная любовью своих близких, детей и коллег.

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Народная артистка России Евгений Добровольская была ведущей актрисой МХТ им. Чехова, за 33 года сыграла на его сцене десятки главных ролей.

По данным Mash, Добровольская ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания.

Точная причина трагедии станет известна после медэкспертизы.

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