Остались только глаза: коллеги рассказали, как выглядела Добровольская перед смертью

Незадолго до смерти актриса Евгения Добровольская сильно похудела, пишет «КП» со ссылкой на ее коллег из МХТ им. Чехова.
По данным издания, театр сделал все, чтобы артистка лечилась в хороших условиях, она лежала в платном отделении в отдельной палате. 26 декабря артисты приехали поздравить ее с юбилеем – Добровольской исполнилось 60 лет.
Коллеги добавили, что актриса до последнего боролась за жизнь, окруженная любовью своих близких, детей и коллег.
Народная артистка России Евгений Добровольская была ведущей актрисой МХТ им. Чехова, за 33 года сыграла на его сцене десятки главных ролей.
По данным Mash, Добровольская ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания.
Точная причина трагедии станет известна после медэкспертизы.