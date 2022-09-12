Оркестр МКЦ города Рязани готовит программу концерта «Метель» с Виталием Гогунским

В Муниципальном культурном центре полным ходом идёт подготовка к концерту «Метель», который МКЦ города Рязани представит 23 сентября. Любимый зрителями коллектив поделился фотографиями и видео с репетиций программы.

В исполнении оркестра русских народных инструментов под руководством Александра Лаврухина прозвучат музыкальные шедевры Георгия Свиридова, написанные к повести Александра Пушкина «Метель».

Поэтическое сопровождение концерта представит знаменитый актёр, композитор и певец Виталий Гогунский, получивший широкую известность благодаря съёмкам в сериале «Универ».

Концерт «Метель» участвует в программе «Пушкинская карта».

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