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Понедельник, 15 ноября, 2021
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Опубликованы фото с места наезда на женщину в Касимове

7info

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Пресс-служба рязанского управления ГИБДД опубликовала фотографии с места наезда на женщину в Касимове.

ДТП случилось в субботу, 13 ноября, в 18.20 у дома № 167А на улице Советской. 34-летнюю местную жительницу сбил 38-летний касимовец, управлявший автомобилем «Лада Приора». Пострадавшая госпитализирована.

Наезд произошёл в тёмное время суток вне пешеходного перехода.

Госавтоинспекция проводит проверку.

Опубликованы фото с места наезда на женщину в Касимове

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