Опубликовано видео из дома, который загорелся в Рязани от обломков БПЛА

В Сети появилось видео из дома на окраине Рязани, который загорелся после падения обломков БПЛА. Ролик публикует канал Rzn_life.

— Дом цыганского барона без ремонта, без мебели и штор, — звучит подпись к видео, в которой явно прослеживается намёк на фейк, распространённый сразу после пожара.

Напомним, пострадавшее во время атаки беспилотников в ночь на 24 января строение находится в Дашково-Песочне. Изначально канал Mash опубликовал сообщение о том, что в коттедже проживает цыганский барон. Во время атаки внутри якобы находились его 18 родственников.

Позднее выяснилось, что «цыганским бароном» оказался работник склада. Мужчина уточнил, что никакого отношения к цыганам не имеет. В доме ночью 24 января находился сам мужчина с супругой, а также трое их детей — две дочери и сын. Семья спала на первом этаже. После удара взрослые и дети оперативно собрались и выбежали на улицу. Никто не пострадал.

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Из-за падения обломков БПЛА в доме оказались повреждены чердак и отделка на первом и втором этажах. Семье пришлось временно обосноваться у родственников, помощь в ликвидации последствий налёта ей оказывают рязанские власти. Дом был приобретён три года назад, ремонт в нём ещё не был завершён.

Напомним, по данным Минобороны РФ, во время массированной атаки БПЛА в Рязанской области 24 января уничтожили 20 вражеских беспилотников.