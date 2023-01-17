Определены полномочия комитета по делам молодёжи Рязанской области

Правительство Рязанской области опубликовало проект постановления о региональном комитете по делам молодёжи.
Напомним, комитет создаётся путём реорганизации министерства образования и молодёжной политики Рязанской области.
Согласно документу, полномочия комитета состоят из 44 пунктов:
- реализация молодежной политики на территории Рязанской области;
- подготовка предложений Правительству Рязанской области по определению основных задач и направлений в сфере молодежной политики;
- формирование областного бюджета в части расходов на молодежную политику;
- осуществление поддержки молодых семей;
- разработка и реализация государственных программ Рязанской области по основным направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Рязанской области;
- разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи в Рязанской области;
- содействие занятости молодежи в Рязанской области;
- участие в организации и проведении мероприятий в сфере молодежной политики Рязанской области;
- информационное обеспечение вопросов реализации молодежной политики на территории Рязанской области;
- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере молодежной политики в пределах установленных полномочий в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности;
- формирование и ведение областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;
- участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) в пределах своей компетенции;
- разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Рязанской области, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
- оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям в пределах своей компетенции;
- популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности в пределах своей компетенции;
- поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
- методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований в пределах своей компетенции;
- формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при комитете по делам молодежи Рязанской области;
- организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории Рязанской области;
- организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в организации работы по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости творчески одаренных и социально активных детей и молодежи;
- участие в разработке и реализации мер, направленных на поддержку талантливой молодежи;
- оказание государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям;
- осуществление мер по профилактике экстремистских проявлений в сфере молодежной политики;
- участие в реализации единой государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан в пределах своей компетенции;
- обеспечение межрегионального и международного сотрудничества в сфере молодежной политики;
- организация и проведение семинаров, конференций, выставок по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета, принятие участия в региональных, всероссийских и международных выставках, ярмарках, конференциях и семинарах;
- обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета, и дача письменных ответов на них в порядке, установленном законодательством;
- участие в пределах своей компетенции в привлечении инвестиций для развития сфер молодежной политики, для решения вопросов семьи на территории Рязанской области;
- осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и представление государственной статистической отчетности по вопросам, отнесенным к ведению Комитета;
- осуществление в установленном порядке работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Комитета;
- обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну, и технической защиты информации;
- осуществление мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с действующим законодательством, организация и осуществление мобилизационной подготовки в подведомственных организациях;
- предоставление в установленном законодательством порядке пользователям информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Рязанской области, находящихся в ведении Комитета;
- выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в Комитете и подведомственных организациях;
- осуществление мер по противодействию коррупции в Комитете и подведомственных организациях в соответствии с действующим законодательством;
- разработка и реализация мер в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
- принятие мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма, выявленных по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Рязанской области, в установленной сфере деятельности;
- участие в выполнении юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Комитета;
- участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации государственных программ в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
- участие в пределах своей компетенции в восстановлении нормального функционирования поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на территории Рязанской области;
- участие в принятии мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма в установленной сфере деятельности;
- участие в пределах своей компетенции в проведении учений в целях усиления взаимодействия исполнительных органов государственной власти Рязанской области и органов местного самоуправления при осуществлении мер по противодействию терроризму.
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