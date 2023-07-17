Подведены итоги Всероссийского конкурса «Школьный музей — взгляд в будущее». Победителями стали 50 музейных команд и 23 педагога-наставника, представляющие 41 регион России. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.

Конкурс проводился с 1 марта по 31 мая, участниками стали более двух тысяч человек из 76 регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик и Херсонской области. В каждой команде было по три учащихся и по одному педагогу. Творческие коллективы разрабатывали сценарии мероприятий для музеев, организовывали и проводили их.

Всего на конкурс поступило 530 заявок, самыми активными регионами стали Нижегородская область, Донецкая Народная республика и Новосибирская область.

Работы были представлены в трех номинациях: «Предметные уроки в школьном музее», «Разговоры о важном» в школьном музее», «Классный час в школьном музее».

«Разнообразие работ поразило жюри. Педагоги с детьми представили различные способы подачи информации — интерактивные форматы и полное включение в исследовательский процесс самих участников урока, а также показали всевозможные страницы истории родного края. Они рассказывали не только про Великую Отечественную войну, но и про специальную военную операцию, конфликт в Афганистане и других «горячих точках», обращались к краеведению малой родины, помогали в изучении природоведения и малых народов», — отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Наград были удостоены также работы руководителей школьных музеев и учителей-предметников, для них была учреждена специальная номинация «Наставник». Победители конкурса смогут принять участие в ежегодном Всероссийском съезде «Школьный Музей Победы», который состоится 26–27 октября 2023 года в Москве.

Всероссийский конкурс «Школьный музей — взгляд в будущее» организован в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организаторы — Минпросвещения России, Фонд стратегических инициатив Музея Победы.

Цель конкурса — выявление лучших региональных образовательно-просветительских практик и культурно-выставочных мероприятий, направленных на популяризацию памятных дат истории Отечества и творчества видных деятелей российской истории и культуры, реализуемых педагогами на площадках школьных музеев.