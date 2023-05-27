Суббота, 27 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Три рязанские школы вошли в ТОП-100 всероссийской программы «Школьный Музей Победы»

7info

По итогам учебного года 100 школьных музеев стали лидерами всероссийской программы «Школьный Музей Победы». Среди них и рязанские музеи.

Авторы проекта отметили музеи школы № 8 имени Героя РФ Романа Соколова города Рязани, Лицея № 52, школы № 58 имени Героя России, гвардии капитана Сергея Орлова.

Это школьные музеи, не только бережно хранящие историю своей Родины, но и распространяющие историческую правду на территории всей страны, а также принимавшие участия в мероприятиях и конкурсах Музея Победы, наиболее ярко продемонстрировавшие результаты патриотической работы. В том числе это победители Всероссийского конкурса «Культурный маршрут», школьные музеи, представившие выставки в зале Школьный музей Победы, участники тематической смены в ВДЦ «Орлёнок», Санкт-Петербуржского международного образовательного форума, всероссийские флешмобов, выставочных проектов, памятной акции «Искра Надежды» и др.

7info реализует при поддержке Фонда президентских грантов большой проект, посвящённый школьным музеям Рязанской области.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Волгограде умер олимпийский чемпион Игорь Васильев

Васильев начал профессиональную карьеру в «Каустике», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также играл в Испании, Германии и Швейцарии.

Василиса Володина рассказала, кто 27 мая получит хорошую прибыль

День даёт невероятные шансы!

«Денег будет не так много, как хотелось бы»: Кажетта огорошила неприятными новостями

Финансовые трудности в предстоящие три месяца неизбежны.

В Уфе рыбаки отказались спасать подростка, парень утонул

Труп парня подняли водолазы с глубины 3 метра. Молодой человек утонул в 25 метрах от берега.

Следком проводит проверку после смерти рязанки на улице Зубковой

ЧП произошло в пятницу, 26 мая. 37-летняя рязанка погибла при падении с 9-го этажа дома № 16 корпус 1.

Антихрист предложит мир, но цена будет высока: финский провидец описал ход мирового конфликта

Антихрист придёт из США, убеждён провидец. И всё происходящее в итоге приведёт к огромному краху...

Несовершеннолетний водитель Lada Granta улетел в кювет в Спасском районе

Авария случилась рано утром 26 мая на автодороге от трассы М5 «Урал» до поселка Студенец.

Природоохранный прокурор рассказал, что загрязнения воздуха в Рязани в постоянном режиме не фиксируются

Межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев провёл брифинг для рязанских журналистов.

Неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск — Владивосток

Сделав выстрелы, неизвестный ушёл в лесополосу. Его мотивы, оружие, из которого велась стрельба, выясняются.

Более 29 тысяч жителей Рязани приняли участие в праймериз «Единой России»

До 28 мая каждый желающий рязанец, старше 18 лет и прописанный на территории областного центра, сможет проголосовать за своего кандидата

Метеопредупреждение объявили в Рязанской области из-за тумана

В ночь с 26 на 27 мая и утром на территории региона местами ожидается туман с видимостью от 200 до 800 метров.

Уголовное дело о нецелевом расходовании средств возбудили после проверки Клепиковской больницы

Во время проверки выяснилось, что главврач клиники потратил 2,3 миллиона рублей не по целевому назначению.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации