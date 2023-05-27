Три рязанские школы вошли в ТОП-100 всероссийской программы «Школьный Музей Победы»

По итогам учебного года 100 школьных музеев стали лидерами всероссийской программы «Школьный Музей Победы». Среди них и рязанские музеи.

Авторы проекта отметили музеи школы № 8 имени Героя РФ Романа Соколова города Рязани, Лицея № 52, школы № 58 имени Героя России, гвардии капитана Сергея Орлова.

Это школьные музеи, не только бережно хранящие историю своей Родины, но и распространяющие историческую правду на территории всей страны, а также принимавшие участия в мероприятиях и конкурсах Музея Победы, наиболее ярко продемонстрировавшие результаты патриотической работы. В том числе это победители Всероссийского конкурса «Культурный маршрут», школьные музеи, представившие выставки в зале Школьный музей Победы, участники тематической смены в ВДЦ «Орлёнок», Санкт-Петербуржского международного образовательного форума, всероссийские флешмобов, выставочных проектов, памятной акции «Искра Надежды» и др.

7info реализует при поддержке Фонда президентских грантов большой проект, посвящённый школьным музеям Рязанской области.