Ольга Бузова отыграла в предпоказе спектакля «Чудесный грузин»

- Advertisement -

В МХАТ имени Горького прошёл традиционный предпоказ, ставшего ещё до премьеры ньсмекером, спектакля «Чудесный грузин».

Такую популярность спектаклю обеспечила одна из артисток – певица Ольга Бузова, которая сыграет роль певицы Кабаре.

Её участие в спектакле вызвало бурную реакцию общественности и пользователей соцсетей.

Билеты проданы на все показы, которые пройдут в ближайший уикенд.

А пока «счастливчики», попавшие на предпоказ, выкладывают в своих аккаунтах первые впечатления от игры и пения Бузовой.

Стало известно, что Ольга будет одета в пышное бело-голубое платье. Помимо игры, она будет петь, — пишет ФАН