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Пятница, 11 июня, 2021
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Ольга Бузова отыграла в предпоказе спектакля «Чудесный грузин»

7info7
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В МХАТ имени Горького прошёл традиционный предпоказ, ставшего ещё до премьеры ньсмекером, спектакля «Чудесный грузин».

Такую популярность  спектаклю обеспечила одна из артисток – певица Ольга Бузова, которая сыграет роль певицы Кабаре.

Её участие в спектакле вызвало бурную реакцию общественности и пользователей соцсетей.

 Билеты проданы на все показы, которые пройдут в ближайший уикенд.

А пока «счастливчики», попавшие на предпоказ, выкладывают в своих аккаунтах первые впечатления от игры и пения Бузовой.

Стало известно, что Ольга будет одета в пышное  бело-голубое платье. Помимо игры, она будет петь, — пишет ФАН

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