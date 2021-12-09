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Четверг, 9 декабря, 2021
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«Окская Жемчужина» прокомментировала ситуацию с травмированием гостя в аквапарке

7info7

6 декабря в аквапарке «Окская Жемчужина» рязанец сломал ногу во время катания на одной из горок. Информация об этом появилась в соцсетиях. Официальный представитель комплекса прокомментировали 7info сложившуюся ситуацию.

Как считает администрация аквапарка, причиной травмирования гостя стало нарушение правил посещения аквапарка и правил техники безопасности. При этом все правила находятся в доступности – опубликованы на сайте и размещены рядом с каждым аттракционом.

В «Окской Жемчужине» сообщили, что пострадавшему незамедлительно вызвали скорую помощь.

— Аквапарк является местом активного отдыха, в связи с чем жизнь и здоровье всех  посетителей застрахованы. При возникновении страхового случая, страховая компания решает вопрос о размере компенсации в каждом конкретном случае. В целях решения вопроса о возмещении вреда здоровью лицу, пострадавшему 6 декабря, администрацией аквапарка 7 декабря были направлены в страховую компанию все имеющиеся документы, — говорится в сообщении.

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