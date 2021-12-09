«Окская Жемчужина» прокомментировала ситуацию с травмированием гостя в аквапарке

6 декабря в аквапарке «Окская Жемчужина» рязанец сломал ногу во время катания на одной из горок. Информация об этом появилась в соцсетиях. Официальный представитель комплекса прокомментировали 7info сложившуюся ситуацию.

Как считает администрация аквапарка, причиной травмирования гостя стало нарушение правил посещения аквапарка и правил техники безопасности. При этом все правила находятся в доступности – опубликованы на сайте и размещены рядом с каждым аттракционом.

В «Окской Жемчужине» сообщили, что пострадавшему незамедлительно вызвали скорую помощь.