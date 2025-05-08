Около тысячи человек исполнят увертюру «Майский вальс» на День Победы в Рязани

В Рязани продолжается репетиция к 9 мая. Видео с репетиции праздничной программы ко Дню Победы выкладывают рязанцы в соцсетях.

На этот раз жители города стали свидетелями репетиции увертюры «Майский вальс». В День Победы ее исполнят около тысячи человек, представители творческих коллективов учреждений культуры и образования Рязани.