Около тысячи человек исполнят увертюру «Майский вальс» на День Победы в Рязани

В Рязани продолжается репетиция к 9 мая. Видео с репетиции праздничной программы ко Дню Победы выкладывают рязанцы в соцсетях.
На этот раз жители города стали свидетелями репетиции увертюры «Майский вальс». В День Победы ее исполнят около тысячи человек, представители творческих коллективов учреждений культуры и образования Рязани.
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