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Один из основателей КВН Юлий Гусман отметил 80-летие

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Фото: Википедия

Одному из создателей КВН Юлию Гусману 8 августа исполнилось 80 лет. 

Гусман стал одним из создателей увлекательной юмористической игры, покорившей миллионы людей. С 80-х годов он был неизменным членом жюри высшей лиги КВН и навсегда стал ассоциироваться у телезрителей с Клубом. 

Традиции КВН спустя десятилетия сохраняют многочисленные любители игры. Так, в Рязани 25 августа состоится музыкальный Кубок губернатора Рязанской области по КВН «Поющий косопуз», на котором выступит команда-чемпион Высшей лиги КВН 2022 года «Доктор Хаусс». 

Информационную поддержку фестивалю «Поющий Косопуз — 2023» оказывают информационные агентства «7 инфо» и «РЗН. инфо».

Возрастное ограничение 12+. 

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Один из основателей КВН Юлий Гусман отметил 80-летие

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