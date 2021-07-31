Обнародована последняя переписка убитой самарской школьницы

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В своей последней переписке убитая самарская школьница договаривалась с подругой о пробежке. Соответствующую фотографию опубликовало РЕН ТВ.

Девочки собирались выйти на вечернюю пробежку, однако одна из школьниц не смогла осуществить планы по семейным обстоятельствам. Тогда погибшая ушла на прогулку одна.

Фото РЕН ТВ

Страшное преступление произошло в поселке Самарской области. Тело девятиклассницы нашли на улице с перерезанным горлом. Одна из соседок видела, как девушку прижимал к земле неизвестный мужчина. После он скрылся на белой «Тойоте».

Подозреваемый в убийстве. Фото telegram-канала «112»

Оперативники по горячим следам разыскали владельца автомобиля. Мужчина рассказал, что машину он около трех лет назад передал своему зятю. Подозреваемый же оказался подполковником полиции. Мужчина частично признал вину и рассказал свою версию произошедшего.

Суд поместил Антона Безчетвертева на арест на 2 месяца. Мужчина отказался давать показания, но признался, что утопил прицеп, которым сбил школьницу. На судебном заседании подполковник полиции расплакался.