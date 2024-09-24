Вторник, 24 сентября, 2024

Обитатели Окского заповедника встречают первые заморозки

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/vepryobz

На Рязанскую область после аномального тепла обрушились ночные заморозки, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся до 25 сентября. Не все представители флоры и фауны были готовы к таким резким переменам.

Так в Окском заповеднике первые заморозки случились прошлой ночью, 24 сентября. Об этом пишет сотрудник заповедника в Telegram-канале «Вепри и их друзья». Ранним утром землю покрывал иней. Застали внезапное похолодание журавли — они пока не улетели.

Ранее рязанцы в соцсетях делились фотографиями распустившихся деревьев: вишен, яблонь, сирени. А буквально на следующий день наступили ночные заморозки.

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