Обитатели Окского заповедника встречают первые заморозки

На Рязанскую область после аномального тепла обрушились ночные заморозки, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся до 25 сентября. Не все представители флоры и фауны были готовы к таким резким переменам.

Так в Окском заповеднике первые заморозки случились прошлой ночью, 24 сентября. Об этом пишет сотрудник заповедника в Telegram-канале «Вепри и их друзья». Ранним утром землю покрывал иней. Застали внезапное похолодание журавли — они пока не улетели.

Ранее рязанцы в соцсетях делились фотографиями распустившихся деревьев: вишен, яблонь, сирени. А буквально на следующий день наступили ночные заморозки.