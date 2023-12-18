Понедельник, 18 декабря, 2023
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Нумеролог Твардовская объяснила, почему в 2024 году стоит повременить с зачатием ребёнка

7info7
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Наступающий 2024 год будет високосным. Предстоящие 12 месяцев несут в себе определённую программу, которая будет проецироваться на всех людей. По мнению нумеролога Ольги Твардовской, у наступающего года не самая лучшая энергетика для зачатия ребёнка. В интервью изданию peopletalk она объяснила, в чём могут проявиться проблемы.

Так, нумеролог объясняет: планирование беременности лучше отложить на более подходящее для этого время. Дело в том, что по данным нумерологического расчёта, в 2024-м с детьми ожидаются определенные проблемы. В дальнейшем они могут касаться либо вопросов здоровья, либо отношений с родителями.

При этом эксперт добавляет: конечно, не все смогут соблюдать эту рекомендацию.

— Плюс у каждого человека своя жизненная программа, которая может предусматривать рождение детей, — говорит Твардовская.

Ранее нумеролог Илаха Самедова предположила, когда наступит самый тяжёлый период 2024 года. Специалист обратила внимание: если брать год кармический под цифрой восемь, то наиболее сложный период, скорее всего, будет приходиться на конец зимы и начало весны. Самедова не назвала точных дат, но указала, что в это время сложно придётся всем.

Илаха Самедова отметила, что в этот время решающих и значимых событий в жизни следует ожидать тем, чья кармическая цифра, полученная путем сложения всех цифр в дате рождения, будет равна девяти. При этом восьмой месяц в году, август, пройдёт статично, без особых потрясений. При этом нумеролог убеждена: судьбоносными станут первые четыре месяца

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