Четверг, 23 мая, 2024

Нумеролог настоятельно советует в парад планет 3 июня устроить «день тишины»

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Необычное астрономическое явление случится 3 июня. Нас ждёт парад планет, в котором примут участие Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это событие станет поистине эпохальным: в судьбах людей оно спровоцирует долгожданные изменения. Правда для этого периода нумеролог и эксперт по славянской магии Евгения Белова назвала ряд запретов. Что ни в коем случае нельзя делать в парад планет?

В интервью интернет-изданию «Вечерняя Москва» эксперт заявила: с точки зрения нумерологии этот день будет крайне неоднозначным. Связан он с числом 8. С одной стороны, в понятийный комплекс числа входят такие категории, как вечность, гармония, чистота и причастность к высшим мирам, а с другой, восемь — число зацикленности, повторения событий, круговорота и даже житейской рутины.

Когда восьмёрка вступает в свои права, она провоцирует людей делать собственный выбор:

— Можно, опираясь на восьмёрку, заняться своим духовным и интеллектуальным развитием, вопросами укрепления семьи или уверенного карьерного роста. А можно как бы плыть по течению и с удивлением наблюдать, как жизнь становится рутиной, — советует Белова.

В парад планет эзотерик считает важном задумываться о высоком, раздавать «кармические долги»:

— Но денежные задолженности лучше не возвращать в этот день, чтобы потом снова и снова не быть вынужденными брать взаймы. Также можно отправиться в поездку по местам силы. Если в семье есть конфликты, то лучше постараться их разрешить, — говорит она.

А ещё для «кармического» парада планет есть ряд запретов:

  • нельзя менять работу;
  • нельзя принимать судьбоносные решения;
  • нельзя совершать покупки.

Самое правильное решение — устроить день тишины и попытаться постичь гармонию и тайны Вселенной.

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