Необычное астрономическое явление случится 3 июня. Нас ждёт парад планет, в котором примут участие Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это событие станет поистине эпохальным: в судьбах людей оно спровоцирует долгожданные изменения. Правда для этого периода нумеролог и эксперт по славянской магии Евгения Белова назвала ряд запретов. Что ни в коем случае нельзя делать в парад планет?
В интервью интернет-изданию «Вечерняя Москва» эксперт заявила: с точки зрения нумерологии этот день будет крайне неоднозначным. Связан он с числом 8. С одной стороны, в понятийный комплекс числа входят такие категории, как вечность, гармония, чистота и причастность к высшим мирам, а с другой, восемь — число зацикленности, повторения событий, круговорота и даже житейской рутины.
Когда восьмёрка вступает в свои права, она провоцирует людей делать собственный выбор:
В парад планет эзотерик считает важном задумываться о высоком, раздавать «кармические долги»:
А ещё для «кармического» парада планет есть ряд запретов:
- нельзя менять работу;
- нельзя принимать судьбоносные решения;
- нельзя совершать покупки.
Самое правильное решение — устроить день тишины и попытаться постичь гармонию и тайны Вселенной.