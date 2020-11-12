За 10 месяцев 2020 года в Рязанской области получено 432 000 тонн молока

За 10 месяцев (с января по октябрь) в Рязанской области получили 432 000 тонн молока. И это в хозяйствах всех категорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основными производителями являются сельскохозяйственные предприятия. Они за 10 месяцев получили 387 000 тонн молока, а это больше, чем в прошлом году на 14,5%.

Наивысшие объемы получены в сельхозорганизациях Рязанского, Шацкого, Рыбновского, Пителинского и Александро-Невского районов.

В среднем одна корова за 10 месяцев дала 6 634 кг молока. В этом показателе лидерами являются Касимовский (8 064 кг), Пителинский (7 617 кг), Пронский (7 576 кг), Рязанский (7 359 кг) и Шацкий (7 190 кг) районы.

— Производство молока увеличивается в Рязанской области в течение нескольких лет. При этом с 2017 по 2020 год рост достигает порядка 30%. С начала 2020 года наша область находится в десятке российских регионов, обеспечивающих наибольший прирост производства молока в стране, — говорится в сообщении.

Доля молока высшего сорта в 2020 году достигла 90,6%. Такой показатель Рязанской областью достигается впервые. Для сравнения, в 2019 году доля молока высшего сорта составляла 87,5%, в 2012 году –18,8%.