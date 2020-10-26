В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.

На встрече присутствовали представитель экологического проекта партии «За правду» под руководством Стивена Сигала, депутат Рязанской облдумы Григорий Парсентьев, министр регионального природопользования Александр Новиков, экоактивист Александр Суфранович, представители кожзавода, компаний «Технониколь» и «Сплав».

Григорий Парсентьев заявил, что в Рязани очень сложная экологическая обстановка. Это касается и воздуха, и воды, и мусора.

— Ситуация достаточно экстренная, поэтому мы решили действовать по трем принципам: расследование, репрессии и референдум, — рассказал депутат.

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По его мнению главная проблема — плохая информированность. Люди не знают, какие шаги осуществляют надзорные органы, соответственно не понимают, каким образом решается экологическая ситуация. Для решения этой проблемы, как он отметил, будет разработано приложение «Экомонитор».

Также Парсентьев затронул и проблему чистой воды. По его словам в будущем будет вестись работа по той петиции, что была составлена еще летом.

— Вода и очистные — это те проблемы, которые у нас существует уже на протяжении нескольких лет. Я считаю, что необходимо разработать такую же систему экомониторинга для канализации. Мы выступаем за то, чтобы в настоящее время ужесточались те нормы и режимы, которые есть сейчас, — поделился депутат.

По словам Парсентьева, они предложили городской администрации создать программу информативного сайта по мусору в городе.

— Необходимо, чтобы людям была доступна вся информация по графикам, картографическим схемам, срокам реагирования. Не менее важна и обратная связь, — высказался рязанский депутат.

Министр природопользования, в свою очередь, отметил, что с 2013 года количество жалоб на воздух увеличилось на 882 заявления. Если раньше в год приходило около 219 недовольств, то в 2020 году уже 1041.

— Хочу заметить, что с каждым годом показатели превышения ПДК постоянно уменьшались. Министерство осуществляет регулярный мониторинг состояния воздуха. Для случаев превышения загрязняющих веществ министерством совместно с федеральными органами исполнительной власти было разработана схема взаимодействия, — рассказал Александр Новиков.

В настоящее время контрольные мероприятия все еще проводятся, поэтому министерство не может сказать, кто виноват в отвратительном запахе в городе. Результаты проверки будут известны только 6 ноября.

Экоактивист Александр Суфранович заявил, что экологические проблемы в городе очень сложно решить без хороших законодательных и технических инструментов.

— В настоящее время у нас 36 федеральных предприятий и около 300 региональных, поэтому передвижные предприятия не могут контролировать всю ситуацию. Я считаю, что нам необходима карта предприятий. Она должна быть современной: с указанием санитарной зоны и допустимых выбросов, — высказался Суфранович.

Также активист заметил, что министерство природы и росприроднадзор провели проверки в рамках своих полномочий.

— Минприроды всего лишь проводит проверку и говорит, что такое-то предприятие и виновато в выбросах. На этом их полномочия заканчиваются. Меня волнует еще один вопрос, почему для того, чтобы понять, кто виноват, нужно два месяца? — недоумевает активист.

Представитель экологического проекта партии «За правду» заметил, что самое главное — не выявить виновного, а найти методы решения этой проблемы.

— Допустим, завтра вам скажут, что виновно такое-то предприятие. А дальше что? Дальше оно будет также превышать нормы. Поэтому я считаю, что нужно найти способ решить большую экологическую проблему в городе, а не зацикливаться на поиске виновных, — заявил член партии.