В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.
На встрече присутствовали представитель экологического проекта партии «За правду» под руководством Стивена Сигала, депутат Рязанской облдумы Григорий Парсентьев, министр регионального природопользования Александр Новиков, экоактивист Александр Суфранович, представители кожзавода, компаний «Технониколь» и «Сплав».
Григорий Парсентьев заявил, что в Рязани очень сложная экологическая обстановка. Это касается и воздуха, и воды, и мусора.
По его мнению главная проблема — плохая информированность. Люди не знают, какие шаги осуществляют надзорные органы, соответственно не понимают, каким образом решается экологическая ситуация. Для решения этой проблемы, как он отметил, будет разработано приложение «Экомонитор».
Также Парсентьев затронул и проблему чистой воды. По его словам в будущем будет вестись работа по той петиции, что была составлена еще летом.
По словам Парсентьева, они предложили городской администрации создать программу информативного сайта по мусору в городе.
Министр природопользования, в свою очередь, отметил, что с 2013 года количество жалоб на воздух увеличилось на 882 заявления. Если раньше в год приходило около 219 недовольств, то в 2020 году уже 1041.
В настоящее время контрольные мероприятия все еще проводятся, поэтому министерство не может сказать, кто виноват в отвратительном запахе в городе. Результаты проверки будут известны только 6 ноября.
Экоактивист Александр Суфранович заявил, что экологические проблемы в городе очень сложно решить без хороших законодательных и технических инструментов.
Также активист заметил, что министерство природы и росприроднадзор провели проверки в рамках своих полномочий.
Представитель экологического проекта партии «За правду» заметил, что самое главное — не выявить виновного, а найти методы решения этой проблемы.