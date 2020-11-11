В Рязани скончался академик РязГМУ Валерий Пчелинцев

В пятницу, 6 ноября, скончался доктор медицинских наук, профессор РязГМУ Валерий Пчелинцев. Об этом сообщает пресс-служба рязанского медицинского ВУЗа.
Академику был 81 год. В 1965 году он окончил Рязанский мединститут имени Павлова, а после окончания аспирантуры в 1970-м году защитил диссертацию. Благодаря этому Пчелинцев получил ученую степень «Кандидат медицинских наук». В 1993 году академик защитил докторскую диссертацию, а в 1994 году получил звание профессора.
По словам коллег скончавшегося, академик был образцом ответственного и добросовестного отношения к профессии.
Валерий Пчелинцев имел государственную награду «Заслуженный врач РФ» и медаль «Ветеран труда».