Рязань получила паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Документ, подтверждающий готовность к зимнему периоду, городу выдали в Приокском управлении Ростехнадзора. Подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов в Рязани начали ещё в декабре прошлого года. Всё началось с утверждения графика ремонта теплосетей. Также были проведены проверки.

Так, специалисты проверили соцобъекты и дома жилого фонда. Все они получили паспорта готовности к зиме.

Часть объектов жилищного фонда, не успевших устранить замечания комиссии до 15 сентября, по результатам проведенных работ получили акты готовности, — отметили в мэрии Рязани.

Особое внимание уделялось подготовке к работе теплоснабжающих организаций. Все они также получили паспорта готовности.