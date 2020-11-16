Николай Любимов выразил соболезнования близким скончавшегося Сергея Сафонкина

В понедельник, 16 ноября, губернатор Рязанской области направил телеграмму с соболезнованиями родными и близким умершего Сергея Сафонкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов заметил, что покойный обеспечил успешное развитие санитарно-эпидемиологической службы региона, эффективную работу Центра гигиены и эпидемиологии. При этом губернатор отметил высокий профессионализм Сафонкина.
Напомним,о кончине бывшего главы рязанского управления Роспотребнадзора стало известно 15 ноября.