Николай Любимов выразил соболезнования близким скончавшегося Сергея Сафонкина

— Его уход из жизни стал большой утратой для всех тех, кто работал вместе с ним, кто знал этого глубоко порядочного, целеустремленного, открытого человека. Сергей Васильевич внес большой вклад в улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Рязанской области, — написал в телеграмме глава региона.