Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни — любовь

Завершились «Большие гастроли» Новгородского театра драмы им. Ф.М. Достоевского, которые прошли в рамках межрегионального направления «Больших гастролей», организованных ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

В Рязань труппа театра привезла несколько спектаклей, заглавной и объединяющей темой для которых является тема любви. Поиск любви, её осознание и понимание человеком, её главенствующая роль в наших судьбах, её невероятная способность исцелять и делать каждого человека лучше, её значение в укреплении семей… Следить за тем, какой разной бывает любовь, какими разными бывают семьи, какими неповторимыми бывают человеческие судьбы рязанцы могли наблюдать с 27 по 30 октября в Рязанском театре драмы.

Стартовали «Большие гастроли» c трагикомедии по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович «Жанна». Постановка Полины Неведомской – одна из самых зрелищных работ Новгородского театра, не оставила равнодушными и рязанцев. Зрители встретили гостей из Великого Новгорода несмолкаемыми овациями.

28 октября на сцене Рязанского зрители стали свидетелями невероятных виражей судьбы её главной героини.

Красивой молодой девушке после расселения дома грозит переезд не в отдельную квартиру, а в комнатку. Она начинает искать отца для будущего ребёнка (только у женщины с ребёнком есть шанс получить заветное просторное жильё). Тридцатилетняя Даша после несколько неудачных романов успела разочароваться в мужчинах, однако для своего будущего чада хочет найти красавца с идеальными генами. Главное условие – ни в коем случае не влюбляться в него. Но где же искать: среди экс-бойфрендов или на сайте знакомств? А, может, присмотреться к близкому окружению? На эти вопросы главная героиня упорно ищет ответ методом проб и ошибок не без помощи своих закадычных друзей в спектакле «Ребёнок к ноябрю».

В последние дни гастролей, 29 и 30 октября, рязанские зрители увидели лёгкую комедию «Незамужняя женщина» и глубокую и проникновенную мелодраму «Семейное счастье».

Сюжет «Незамужней женщины», скорее всего, может показаться близким тем, кто находится в поисках своей любви. Герои отвечают зрителям на вопросы: можно ли найти любовь по объявлению? Легко ли устроить чужую личную жизнь, даже если речь идёт о близком человеке? Так ли просты любовные механизмы, как могут показаться на первый взгляд?

Череда удивительных комедийных событий приводит к пониманию одного: всеми процессами правит любовь, а душевное тепло всегда берёт верх над независимостью и холодом!

О том, каков рецепт «Семейного счастья», артисты поразмышляли в последний день «Больших гастролей». Какой ценой оно достаётся и как долго некоторым приходится идти к нему… Глубокая, но вместе с тем жизнеутверждающая история по мотивам произведения известной писательницы Людмилы Улицкой погружает нас в атмосферу авторитарной семьи, где женщина привыкла выстраивать жизнь близких, в том числе сына, по своему плану. Не исключение — дела сердечные!

Выстроенный героиней, казалось бы, идеальный план ломается: и подобранная невеста оказывается совсем не той, кем может показаться на первый взгляд, и судьбы героев охватывают события, которые доказывают только одно: невозможно спланировать жизнь! Важно поддаться её течению и плыть в поисках любви и счастья!

Не обошлись «Большие гастроли» Новгородского театра драмы имени Ф. М. Достоевского подарком для юных зрителей. Они насладились доброй и душевной сказкой «Иван да Марья».

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