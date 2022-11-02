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Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни — любовь

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Завершились «Большие гастроли» Новгородского театра драмы им. Ф.М. Достоевского, которые прошли в рамках межрегионального направления «Больших гастролей», организованных ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

В Рязань труппа театра привезла несколько спектаклей, заглавной и объединяющей темой для которых является тема любви. Поиск любви, её осознание и понимание человеком, её главенствующая роль в наших судьбах, её невероятная способность исцелять и делать каждого человека лучше, её значение в укреплении семей… Следить за тем, какой разной бывает любовь, какими разными бывают семьи, какими неповторимыми бывают человеческие судьбы рязанцы могли наблюдать с 27 по 30 октября в Рязанском театре драмы.

Стартовали «Большие гастроли» c трагикомедии по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович «Жанна». Постановка Полины Неведомской – одна из самых зрелищных работ Новгородского театра, не оставила равнодушными и рязанцев. Зрители встретили гостей из Великого Новгорода несмолкаемыми овациями.

Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь

28 октября на сцене Рязанского зрители стали свидетелями невероятных виражей судьбы её главной героини.

Красивой молодой девушке после расселения дома грозит переезд не в отдельную квартиру, а в комнатку. Она начинает искать отца для будущего ребёнка (только у женщины с ребёнком есть шанс получить заветное просторное жильё). Тридцатилетняя Даша после несколько неудачных романов успела разочароваться в мужчинах, однако для своего будущего чада хочет найти красавца с идеальными генами. Главное условие – ни в коем случае не влюбляться в него. Но где же искать: среди экс-бойфрендов или на сайте знакомств? А, может, присмотреться к близкому окружению? На эти вопросы главная героиня упорно ищет ответ методом проб и ошибок не без помощи своих закадычных друзей в спектакле «Ребёнок к ноябрю».

Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь

В последние дни гастролей, 29 и 30 октября, рязанские зрители увидели лёгкую комедию «Незамужняя женщина» и глубокую и проникновенную мелодраму «Семейное счастье».

Сюжет «Незамужней женщины», скорее всего, может показаться близким тем, кто находится в поисках своей любви. Герои отвечают зрителям на вопросы: можно ли найти любовь по объявлению? Легко ли устроить чужую личную жизнь, даже если речь идёт о близком человеке? Так ли просты любовные механизмы, как могут показаться на первый взгляд?

Череда удивительных комедийных событий приводит к пониманию одного: всеми процессами правит любовь, а душевное тепло всегда берёт верх над независимостью и холодом!

О том, каков рецепт «Семейного счастья», артисты поразмышляли в последний день «Больших гастролей». Какой ценой оно достаётся и как долго некоторым приходится идти к нему… Глубокая, но вместе с тем жизнеутверждающая история по мотивам произведения известной писательницы Людмилы Улицкой погружает нас в атмосферу авторитарной семьи, где женщина привыкла выстраивать жизнь близких, в том числе сына, по своему плану. Не исключение — дела сердечные!

Выстроенный героиней, казалось бы, идеальный план ломается: и подобранная невеста оказывается совсем не той, кем может показаться на первый взгляд, и судьбы героев охватывают события, которые доказывают только одно: невозможно спланировать жизнь! Важно поддаться её течению и плыть в поисках любви и счастья!

Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь
Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь

Не обошлись «Большие гастроли» Новгородского театра драмы имени Ф. М. Достоевского подарком для юных зрителей. Они насладились доброй и душевной сказкой «Иван да Марья».

Новгородский театр драмы напомнил рязанцам, что истинная ценность жизни - любовь

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