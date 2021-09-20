Николай Любимов прокомментировал ход выборов и их предварительные итоги

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал ход трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. Его слова приводит издательство «Пресса».
Глава региона отметил, что серьёзных нарушений не было. С небольшими недочётами удалось разобраться сразу. По его словам выборы прошли, корректно, спокойно, в тихой обстановке. При этом политическая борьба была бурна и бескомпромиссная.
По его мнению, на довольно-таки высокую явку повлияло то, что голосование шло три дня. Те, кто раньше не мог или не успевал отдать свой голос, в этом году смогли это сделать.
Ранее Николай Любимов высказался насчёт того, собирается ли он уйти на работу в Госдуму.