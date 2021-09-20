Николай Любимов прокомментировал ход выборов и их предварительные итоги

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал ход трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. Его слова приводит издательство «Пресса».

Глава региона отметил, что серьёзных нарушений не было. С небольшими недочётами удалось разобраться сразу. По его словам выборы прошли, корректно, спокойно, в тихой обстановке. При этом политическая борьба была бурна и бескомпромиссная.

Явка была больше, чем в предыдущие годы. Я думаю, люди не раз подумали, что в парламент, который будет в следующие пять лет издавать законы, помогать регионам, – это важно. И пришли многие из тех, кто в прошлом не приходил, — сказал Любимов.

По его мнению, на довольно-таки высокую явку повлияло то, что голосование шло три дня. Те, кто раньше не мог или не успевал отдать свой голос, в этом году смогли это сделать.

Хотелось бы сказать спасибо всем, кто пришел на выборы. Это политическая зрелость жителей нашего региона. Особая благодарность тем, кто поддержал «Единую Россию». Уверен, партия их не подведет, — добавил глава региона.

Ранее Николай Любимов высказался насчёт того, собирается ли он уйти на работу в Госдуму.