Николай Любимов высказался о переходе в Совет Федерации от Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что пока преждевременно говорить о том, займёт ли он пост сенатора.

— Пока преждевременно давать комментарии, — ответил он на вопрос Vidsboku.

Перед выборами врио губернатора Рязанской области Павел Малков включил Любимова в список претендентов на должность сенатора от региона. Причём экс-губернатор оказался на первом месте.

Также Малков включил в список возможных представителей в Совете Федерации, который обязателен для регистрации кандидата, проректора Российского государственного гуманитарного университета Ларису Пастухову и гендиректор Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольгу Постникову.

Напомним, сам Малков признан победителем выборов губернатора Рязанской области, прошедших в конце минувшей недели.