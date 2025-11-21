Пятница, 21 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

«Зелёный сад — наш дом» рекомендует рязанцам инвестировать в недвижимость

Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2VtzqvMpyAy
Алексей Самохин
Фото: Изображение от xb100 на Freepik

Копить — хорошо, а купить квартиру — лучше! «Зелёный сад — наш дом» рекомендует инвестировать в недвижимость.

Рынок недвижимости растёт быстрее любых процентов по вкладам. Хотите квартиру в новостройке? Заключите договор и зафиксируйте цену прямо сейчас. Берите ипотеку и спокойно выплачивайте её по графику. 

Уже через год-два вы заметите, что недвижимость выросла в цене. А значит, вы не только сохранили деньги, но и заработали!

Выберите свою квартиру на сайте.

Узнайте все условия покупки и получите индивидуальное предложение в отделе продаж: +7 (4912) 77-77-77.

Читайте также  В Рязани ветераны СВО получили специализированную одежду от фонда «Защитники Отечества»

Другие материалы рубрики

Девять осужденных иностранцев депортировали из Рязани после отбытия наказания

Рязанцы рассказали, как часто посещают библиотеки

Возле рязанской ОКБ несколько дней лежит труп собаки

Рязанский Мампус признан лучшим амбассадором России

В Рязани с начала 2025 года оштрафовали 1 922 нарушителя за незаконную торговлю

В лицее № 4 прошла дегустация блюд школьного питания

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.