Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2VtzqwUykMP
Анастасия Мериакри
Фото предоставлено пресс-службой компании Ростелеком

«Игры Ростелеком» (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии. Мощная цифровая и облачная инфраструктура «Ростелекома» гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

На платформе «Игры Ростелеком» регулярно будут выходить эксклюзивные продукты и предложения. Уже с 25 ноября геймеры могут сделать здесь официальный предзаказ на шутер PIONER. «Игры Ростелеком» — единственная отечественная онлайн-площадка, где сейчас можно приобрести долгожданную новинку от GFAGames. Всего в каталоге платформы представлено почти 6 000 игр на ПК, PlayStation и Xbox, включая популярные зарубежные тайтлы. Ассортимент игр будет регулярно расширяться. Геймерам также доступны различные внутриигровые валюты и игровые подписки.

Развивая игровое направление, «Ростелеком» готов поддерживать отечественных разработчиков. Именно с этой целью запущен портал-лаунчер «Игры Ростелеком», который открывает большие возможности для создателей видеоигр. Компания максимально упростила технический процесс размещения игрового контента, а специальные условия для отечественных инди-разработчиков дают начинающим командам шанс представить свои проекты широкой аудитории.

Игровой маркетплейс впервые в стране объединяет на одной площадке легальных дистрибьютеров видеоигр. Для безопасности клиентов «Ростелеком» ввел строгие правила модерации: каждый поставщик обязан предоставить полный пакет документов на свой продукт, что гарантирует подлинность тайтла и безопасность трансакций.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:
«Наша платформа открывает новые возможности для развития игровой индустрии. В России насчитывается более 70 миллионов геймеров. Специально для них мы разработали платформу “Игры Ростелеком”, где объединены уникальные и уже проверенные игровые решения. Это максимально удобная и безопасная онлайн-площадка для всех представителей отечественной игровой индустрии. Надеемся, что она станет новым стимулом для роста отечественных разработчиков, которым мы поможем найти свою аудиторию».

