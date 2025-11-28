Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

«Рязаньгоргаз» раскрыл новый способ обмана жителей Рязани

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

В Рязани фиксируют рост новых схем мошенничества, связанных с газовым оборудованием. Жильцам звонят неизвестные, представляются газовой службой и навязчиво предлагают замену приборов. Аргумент один и тот же: якобы люди не прошли техобслуживание и у них нет актов, подтверждающих исправность газовых устройств.

Такие «заботливые» звонки легко превращаются в серьёзные траты. А если пустить лжегазовиков в дом, дело может дойти не только до потери денег. Некачественная или фиктивная работа с газом — это уже история про риск аварий, утечки и реальную угрозу жизни и здоровью.

«Рязаньгоргаз» напомнил: у честных специалистов есть чёткие правила работы с абонентами. 

Первое — уведомление. График планового техобслуживания газового оборудования публикуется на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз». Перед приходом сотрудников жильцов дополнительно предупреждают объявлениями в доме или смс-рассылкой. Без предварительного оповещения газовик может появиться только в экстренной ситуации, при аварии.

Второе правило — документы и внешний вид. Настоящий сотрудник газораспределительной организации всегда имеет при себе служебное удостоверение с названием компании, с подписью и печатью. Плюс фирменная одежда. Если человек не может показать удостоверение или заметно нервничает, повод насторожиться и дверь не открывать.

Третий шаг — проверочный звонок. Номер для связи указан в вашем договоре на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО. Позвоните по нему и уточните, работает ли названный к вам «специалист» в организации и действительно ли к вам направлен сотрудник. Подтвердили — можно пускать. Нет — перед вами, скорее всего, мошенник.

Четвёртое правило звучит просто, но спасает от беды: открывайте дверь только после того, как убедились, что к вам пришли настоящие работники газовой службы. Не поддавайтесь давлению, угрозам отключить газ или «срочно подписать документы».

В «Рязаньгоргазе» подчёркивают: общение с мошенниками — это всегда риск. Лишние расходы по навязанным «услугам» — лишь часть проблемы. Гораздо опаснее, что вмешиваться в газовое оборудование могут люди без квалификации и допуска. А это прямой путь к утечкам, авариям и трагедиям, которых можно избежать, если соблюдать простые меры предосторожности.

