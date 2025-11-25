На фоне тревоги по поводу возможных блокировок счетов и изменений ключевой ставки россияне начали снимать всё больше наличных. За третий квартал 2025 года объём бумажных денег в обращении вырос на 659 миллиардов рублей — это один из самых высоких квартальных показателей за последние годы.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с «Абзацем» объяснил, что оптимальная сумма наличных для спокойствия — эквивалент месячных или даже двухмесячных расходов семьи. Такой запас помогает чувствовать себя увереннее в случае непредвиденных ситуаций — болезни, перебоев с интернетом или временной блокировки банковских операций.

«Фактор предосторожности вышел на первый план»

По словам Бархоты, сами по себе бумажные деньги сегодня большинству россиян не нужны: практически всё можно оплатить картой или онлайн. Однако после летних изменений в налоговом контроле и появления новых ограничений на снятие наличных выросла тревожность. Люди опасаются, что операции могут замораживаться, а переводы — блокироваться.

Экономист отметил, что сейчас россияне в среднем хранят наличный запас, покрывающий расходы на период от двух до шести месяцев. Если причина массового изъятия денег из банков ранее была связана с пандемией, то теперь — с опасением блокировки переводов.

Риски при снятии всех средств

Особое внимание, подчеркнул эксперт, стоит уделять остаткам на счёте. Если клиент снимает всю сумму разом, вероятность блокировки операции резко увеличивается. Бархота советует действовать умеренно и не принимать поспешных решений без необходимости.

В Центробанке рост объёма наличных связывают с несколькими факторами. Среди них — периодические отключения мобильного интернета, а также новые меры защиты от мошенников. Некоторые транзакции система может ошибочно распознавать как подозрительные, из‑за чего люди предпочитают держать хотя бы часть средств вне банков.