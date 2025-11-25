Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Эксперт советует держать дома наличные на месяц расходов

Алексей Самохин
рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay

На фоне тревоги по поводу возможных блокировок счетов и изменений ключевой ставки россияне начали снимать всё больше наличных. За третий квартал 2025 года объём бумажных денег в обращении вырос на 659 миллиардов рублей — это один из самых высоких квартальных показателей за последние годы.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с «Абзацем» объяснил, что оптимальная сумма наличных для спокойствия — эквивалент месячных или даже двухмесячных расходов семьи. Такой запас помогает чувствовать себя увереннее в случае непредвиденных ситуаций — болезни, перебоев с интернетом или временной блокировки банковских операций.

«Фактор предосторожности вышел на первый план»

По словам Бархоты, сами по себе бумажные деньги сегодня большинству россиян не нужны: практически всё можно оплатить картой или онлайн. Однако после летних изменений в налоговом контроле и появления новых ограничений на снятие наличных выросла тревожность. Люди опасаются, что операции могут замораживаться, а переводы — блокироваться.

Экономист отметил, что сейчас россияне в среднем хранят наличный запас, покрывающий расходы на период от двух до шести месяцев. Если причина массового изъятия денег из банков ранее была связана с пандемией, то теперь — с опасением блокировки переводов.

Читайте также  В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок

Риски при снятии всех средств

Особое внимание, подчеркнул эксперт, стоит уделять остаткам на счёте. Если клиент снимает всю сумму разом, вероятность блокировки операции резко увеличивается. Бархота советует действовать умеренно и не принимать поспешных решений без необходимости.

В Центробанке рост объёма наличных связывают с несколькими факторами. Среди них — периодические отключения мобильного интернета, а также новые меры защиты от мошенников. Некоторые транзакции система может ошибочно распознавать как подозрительные, из‑за чего люди предпочитают держать хотя бы часть средств вне банков.

Другие материалы рубрики

Каток с теплыми раздевалками появится на Лыбедском бульваре

Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетил театральный форум в Рязани

В Рязани зимой будут работать 26 ледовых площадок и 5 лыжных трасс

Более 185 млн рублей потратили рязанцы на посещение саун и бань с начала 2025 года

Рязанский Центр детско-юношеского туризма и краеведения отметил 85-летие

«Зелёный сад — наш дом» рекомендует рязанцам инвестировать в недвижимость

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...
Новости Касимова

В Касимове выставили на торги Дом купцов и меценатов Шемякиных

Минимущество Рязанской области объявило конкурс на продажу нежилого помещения в городе Касимове, по адресу: улица Набережная, 31 пом. Н1.