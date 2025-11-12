В Рязани успешно прооперировали 51-летнего мужчину с инфарктом миокарда

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) успешно прооперировали 51-летнего мужчину с инфарктом миокарда. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Пациент обратился к кардиологу поликлиники ОКБ из-за болей в груди, которые усиливались в течение недели. Врач-кардиолог поставил диагноз острого инфаркта и срочно госпитализировал пациента.

Для оценки состояния сосудов была проведена коронарная ангиография. Усложнял ситуацию необычно большой диаметр артерии.

Бригада врачей успешно провела операцию, и сейчас пациент здоров. Коронарную ангиографию объясняет врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии Ирина Цыганкова: «Коронарная ангиография – малоинвазивное исследование сосудов сердца, в ходе которого врач получает изображение сосудов с помощью введения в артерии рентгеноконтрастного вещества. Сегодня данная процедура считается одной из самых информативных в кардиологии для диагностики патологии сосудов. С её помощью можно обнаружить серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы».

Пациент успешно прошёл восстановительный период, его здоровью ничего не угрожает. Он был выписан и направлен под наблюдение по месту жительства.