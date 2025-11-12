Воскресенье, 16 ноября, 2025
-2.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиМедицина

В Рязани успешно прооперировали 51-летнего мужчину с инфарктом миокарда

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанская ОКБ

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) успешно прооперировали 51-летнего мужчину с инфарктом миокарда. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Пациент обратился к кардиологу поликлиники ОКБ из-за болей в груди, которые усиливались в течение недели. Врач-кардиолог поставил диагноз острого инфаркта и срочно госпитализировал пациента.

Для оценки состояния сосудов была проведена коронарная ангиография. Усложнял ситуацию необычно большой диаметр артерии.

Бригада врачей успешно провела операцию, и сейчас пациент здоров. Коронарную ангиографию объясняет врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии Ирина Цыганкова: «Коронарная ангиография – малоинвазивное исследование сосудов сердца, в ходе которого врач получает изображение сосудов с помощью введения в артерии рентгеноконтрастного вещества. Сегодня данная процедура считается одной из самых информативных в кардиологии для диагностики патологии сосудов. С её помощью можно обнаружить серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы».

Пациент успешно прошёл восстановительный период, его здоровью ничего не угрожает. Он был выписан и направлен под наблюдение по месту жительства.

Самые читаемые материалы

Новости России

Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Новости России

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

Новая версия пропажи семьи Усольцевых связана с сорвавшейся сделкой

Новая версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге связана...

Последние новости

Первый снег пошёл в Рязани днем 15 ноября

Вечером 15 ноября и в течение суток 16 ноября погодные условия в Рязанской области резко изменятся.

Пенсионерку с двусторонней пневмонией и диабетом 2 типа вылечили в ОКБ

Терапевт осмотрел пациентку и заподозрил пневмонию, услышав влажные мелкопузырчатые хрипы при аускультации.

Павел Малков собрал подарки для юных пациентов в рамках акции «Коробка храбрости»

Главная цель акции — поддержать детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в больницах.

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице №...

В Рязанском кардиодиспансере появится новая кислородно-газификационная станция

В медучреждении начинается капитальный ремонт системы централизованного кислородоснабжения.

Андрей Кашаев возглавил «Клуб директоров» 

Клуб, объединяющий директоров образовательных организаций, создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента России.

ПАО «РЭСК» оказало благотворительную поддержку Спасской районной больнице

В рамках благотворительной поддержки были переданы паровой, сухожаровой и воздушный стерилизаторы для обработки медицинских инструментов.

Почти 4 000 случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Рязанской области за неделю

Большая часть заболевших (78,5%) проживает в Рязани.

В Рязанском кардиодиспансере появился новый анализатор газов крови

Ежедневно с помощью прибора проводится анализ крови 10-15 пациентов.

Рязанцы жалуются на отсутствие мобильного интернета. Вот, что ответили в Минцифры 

Жители Рязани массово жалуются в соцсетях на отсутствие в городе мобильного интернета. При этом люди обращают внимание на то, что в городе не объявлялась опасность атаки БПЛА. 

Учёный из Рязани Пелагея Ананьева исследует безопасность лекарственных комбинаций

Её получают поддержку на федеральном уровне, но за строгими рамками науки скрывается человек, чья жизнь не умещается в лабораторные протоколы.

В Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока с начала 2025 года

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День недоношенных детей, и в Перинатальном центре это событие стало доброй традицией.

Рязанские врачи спасли от ампутации стопы женщину с двухлетней язвой

Сложность ситуации заключалась в нескольких аспектах: наличие инфекции в ране, расположение язвы в нижней трети стопы.

В 11-й больнице Рязани запустили рентгенологическую операционную и литотриптер Dornier Gemini

Это позволит Городской клинической больнице №11 увеличить объем урологических операций, внедрять новые методы лечения урологического профиля.

Борис Ясинский проверил ход ремонтных работ в Рязани

На Черезовских прудах работы выполняются с отставанием от установленного графика.