Называли сестрёнкой: военкор рассказал о погибшей журналистке Прокофьевой

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области, подорвавшись на мине недалеко от украинской границы. О ее судьбе NEWS.ru рассказал военкор Олег Шишкин.

Анна окончила журфак РУДН, свободно владела испанским. Работала в агентстве «Россия сегодня», но всегда стремилась в зону боевых действий. По словам Шишкина, сначала она привозила гуманитарную помощь, а затем начала публиковать репортажи из зоны конфликта. В 2023 году ее пригласили на Первый канал.

«Она сразу сказала, что ее место — там, где труднее всего, рядом с бойцами. Настоящая журналистка с горящими глазами», — вспоминает Шишкин.

Реклама

В редакции не отправляли женщин в зону СВО, и Анна решила действовать иначе: подписала контракт с Минобороны, прошла курсы оператора БПЛА и получила соответствующие сертификаты. Однако в итоге вернулась к журналистике и стала военкором.

Военные принимали ее как равную, называли «боевой сестренкой». Ее упорство и преданность делу вызывали уважение.