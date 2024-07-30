Названы продукты, превращающие человека в агрессора

Гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова предупреждает: злоупотребление фастфудом может сделать человека более агрессивным.

Специалист объясняет, что это происходит из-за недостатка витаминов и других полезных микроэлементов в рационе. Глутамат натрия, который содержится во многих продуктах быстрого приготовления, повышает аппетит, может негативно сказаться на нервной системе.

Врач советует любителям фастфуда пересмотреть свой рацион и добавить в него сложные углеводы и омега-3 жирные кислоты. Цельные зерна, жирная рыба, орехи, морепродукты, мясо птицы и бобовые — отличные источники этих веществ.

Опасны не только продукты быстрого приготовления, но и бульонные кубики, полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие продукты, содержащие трансжиры. Они могут вызывать чрезмерную нервозность и агрессию.

Чтобы не озлобляться на весь мир, важно ограничить потребление трансжиров до 3 граммов в день.

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