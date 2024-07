Диетолог назвала напиток, опасный для людей старше 50 лет

Сладкие безалкогольные напитки могут быть особенно вредны для людей старше 50 лет, предупреждает в статье для портала Eat This, Not That диетолог Хиллари Райт.

Она отмечает, что с возрастом повышается риск развития инсулинорезистентности, и даже небольшое количество сахара может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Специалист считает, что напитки с высоким содержанием сахара — это не лучший выбор для людей старшего возраста. Однако если хочется чего-то сладкого, то можно разбавить минеральную воду свежевыжатым соком. Это позволит снизить вред от напитка и сохранить баланс в рационе.