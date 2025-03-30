Названы 7 сладостей, которые разрешены в Великий пост

Великий пост — это особый период, когда верующие придерживаются строгих пищевых ограничений, отказываясь от многих привычных продуктов. Но это не значит, что придется полностью забыть о сладостях. Портал News.ru назвал 7 вкусных постных лакомств, которые не только разрешены, но и помогут поднять настроение и восполнить энергию.

Халва

Халва — классическая восточная сладость, изготовленная из семян подсолнечника, кунжута или орехов. Она богата витаминами группы B, магнием и другими микроэлементами. Главное — выбирать халву без добавления молочных продуктов, внимательно изучая состав на упаковке.

Сухофрукты

Чернослив, курага, финики и изюм не только вкусны, но и очень полезны. Они содержат много клетчатки, витаминов и минералов. Сухофрукты можно есть в чистом виде, добавлять в каши, выпечку, а также использовать для приготовления компотов, киселей и постных десертов.

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Горький шоколад

Качественный горький шоколад с содержанием какао 70% и выше не содержит молочных компонентов, поэтому является допустимым лакомством в Великий пост. Он богат антиоксидантами, улучшает настроение и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Мармелад и пастила

Натуральный фруктовый мармелад и пастила изготавливаются на основе ягод, фруктов, агар-агара или пектина. Эти сладости не содержат животных жиров, соответствуют постным требованиям и даже способствуют улучшению пищеварения.

Козинаки

Козинаки готовят из подсолнечных семечек, кунжута, арахиса или орехов в сочетании с медом или сиропом. Это сытное и питательное лакомство богато белками, полезными жирами и клетчаткой, что делает его отличным дополнением к чаю или кофе.

Постная выпечка

Постные пироги с яблоками, булочки с корицей или кексы с ягодами ничем не уступают традиционным десертам. В таких рецептах молоко и яйца заменяют растительным маслом, водой или соком, благодаря чему выпечка остается вкусной и ароматной.

Варенье и джемы

Натуральное варенье и джемы из свежих ягод и фруктов станут отличным дополнением к постному столу. Их можно добавлять в овсяную кашу, намазывать на хлеб или использовать в выпечке. Эти сладкие заготовки не только вкусны, но и помогают восполнить недостаток витаминов.

Таким образом, даже во время поста можно радовать себя вкусными и полезными лакомствами, соблюдая все пищевые ограничения.

Ранее митрополит Марк рассказал, можно ли радоваться во время Великого поста. По его словам, радоваться и улыбаться можно, а вот смеяться стоит меньше. В евангелии нет упоминаний о том, что Господь смеялся.