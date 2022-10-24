Наталья Суворова назначена министром труда и социальной защиты Рязанской области. Соответствующее постановление губернатора Павла Малкова опубликовали «Рязанские ведомости».

Суворова уроженка Касимова. С 2014 года работала первым заместителем руководителя исполкома «Единой России» в Рязанской области, с 2020 года –начальником департамента внутренней политики Ивановской области.

Напомним, экс-министр труда и социальной защиты Валерий Емец покинул пост 22 сентября.

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