Четверг, 22 сентября, 2022
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Валерий Емец рассказал об уходе с поста министра правительства Рязанской области

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Валерий Емец

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец сообщил об уходе с должности. Соответствующий пост чиновник опубликовал на странице ВКонтакте 22 сентября.

— Вот и завершился пятилетний период моей службы в Правительстве региона. Это достаточный срок для реализации планов и оценки результатов. Время пролетело стремительно. Но итоги подводить рано. В такие моменты переполняют чувства, — написал Емец.

Бывший министр поблагодарил людей, с которыми работал, отметив, что сменяемость власти — процесс естественный. Емец уверен, что его опыт работы будет востребован.

Говоря о плюсах нахождения в должности, чиновник особо отметил возрождение в новом статусе санатория «Сосновый бор». Также он позитивно оценил работу министерства в сложный период пандемии коронавируса.

21 сентября вступивший в должность губернатора Рязанской области Павел Малков отправил в отставку правительство региона. Кто из бывших сотрудников сохранит свои должности, пока неизвестно.

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