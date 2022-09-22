Валерий Емец рассказал об уходе с поста министра правительства Рязанской области

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец сообщил об уходе с должности. Соответствующий пост чиновник опубликовал на странице ВКонтакте 22 сентября.
Бывший министр поблагодарил людей, с которыми работал, отметив, что сменяемость власти — процесс естественный. Емец уверен, что его опыт работы будет востребован.
Говоря о плюсах нахождения в должности, чиновник особо отметил возрождение в новом статусе санатория «Сосновый бор». Также он позитивно оценил работу министерства в сложный период пандемии коронавируса.
21 сентября вступивший в должность губернатора Рязанской области Павел Малков отправил в отставку правительство региона. Кто из бывших сотрудников сохранит свои должности, пока неизвестно.