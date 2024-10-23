Среда, 23 октября, 2024
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На ВДНХ обокрали Никиту «Борщ с капусткой» Литвинкова

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Алексей Самохин
Никита Литвинков после выписки из больницы, куда он попал с передозировкой психотропных препаратов Кадр: Xikkasgrandma / YouTube

На ВДНХ обокрали Никиту «Борщ с капусткой» Литвинкова, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, пока 30-летний Литвинков играл на аккордеоне у входа в павильон Космонавтки, у него украли карту. Инцидент случился 12 октября, после возвращения мужчины из Таиланда.

В какой-то момент Никита заметил смски о списании средств с карты, хотя сам ничего не покупал. Литвинков обратился в полицию.

Ущерб от действий вора составил 7177 рублей.

Ранее Никита жил в Рязанской области и работал концертмейстером в местном колледже культуры. В последнее время Литвинков прошёл через серьёзные испытания.

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