Вторник, 1 октября, 2024

На Солнце произошла мощная вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Ночью 1 октября на Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности. Об этом, ссылаясь на данные Института прикладной геофизики, сообщает ТАСС

Вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут зарегистрирована приборами в 02:59 по московскому времени. 

Вспышки на Солнце обычно сопровождаются выбросами плазмы. Если выброс направлен в сторону Земли и достигает поверхности планеты, вероятно возникновение магнитной бури. Сила бури зависит от мощности вспышки. 

Во время магнитных бурь в Рязанской области наблюдаются полярные сияния

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