На Солнце произошла мощная вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут

Ночью 1 октября на Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности. Об этом, ссылаясь на данные Института прикладной геофизики, сообщает ТАСС.

Вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут зарегистрирована приборами в 02:59 по московскому времени.

Вспышки на Солнце обычно сопровождаются выбросами плазмы. Если выброс направлен в сторону Земли и достигает поверхности планеты, вероятно возникновение магнитной бури. Сила бури зависит от мощности вспышки.

Во время магнитных бурь в Рязанской области наблюдаются полярные сияния.