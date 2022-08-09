На Щучьем озере в Кадоме утонул мужчина

Во вторник, 9 августа в Кадоме на Щучьем озере утонул мужчина. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Погибший — 54-летний житель Ермишинского района. Мужчина проезжал мимо водоёма на автомобиле и решил искупаться. Нырнул и больше не появлялся.

Попутчики, подождав некоторое время, вызвали полицейских. Правоохранители, в свою очередь, вызвали водолазов. Ожидают прибытия специалистов из Касимова.

Ранее РИА «7 новостей» сообщило о наезде на ребёнка на улице Новосёлов в Дашково-Песочне. 9 августа в 15.55 у дома № 29 по улице Новосёлов Рязани водитель 1988 года рождения сбил 9-летнего ребёнка. Мальчику потребовалась помощь медиков.